Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби высказался о настрое команды в ответном матче с «Монако» в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Слова Де Дзерби цитирует портал «Чемпионат».

«Сегодня у «Шахтёра» были сердце и яйца. Именно это нам помогло нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и яйца нельзя купить на портале Transfermarkt», – заявил Де Дзерби.

Напомним, «Шахтёр» выиграл первый матч у «Монако» со счётом 1:0 на выезде, затем по ходу ответной встречи дома проигрывал 0:2, но сумел забить мяч и вывести матч в овертайм, где забил ещё один гол. Эта ничья вывела «Шахтёр» в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22. Жеребьёвка группового этапа пройдёт сегодня, 26 августа.