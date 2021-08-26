В турецком Стамбуле сегодня, 26 августа, состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Начало мероприятия назначено на 19:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция жеребьёвки будет доступна здесь:

Россию на групповом этапе представляет только один клуб — петербургский «Зенит» (прошёл автоматически с первого места в чемпионате России). Московский «Спартак» не сумел преодолеть квалификационный барьер. «Зенит» будет находиться в третьей корзине, а не в первой, как в предыдущие сезоны.

В роли ведущих выступят экс-игрок сборной России Андрей Аршавин и бывший капитан сборной Ганы Майкл Эссьен. Аршавин является послом финала ЛЧ в текущем розыгрыше. Финал Лиги чемпионов в сезоне-2021/22 будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».