Петербургский «Зенит» занимает 25-е место по общей стоимости состава среди участников группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

По данным портала Transfermarkt, стоимость состава «Зенита» составляет 171 миллион евро, и ниже в этом рейтинге располагаются только семь клубов (с 26 по 32-е места). Это киевское «Динамо», «Зальцбург», «Брюгге», «Бешикташ», «Янг Бойз», «Мальме» и молдавский «Шериф».

Лидирует в рейтинге английский «Манчестер Сити» — это единственный клуб в мире, стоимость состава которого превышает 1 миллиард евро. В тройку лидеров также входят французский «Пари Сен-Жермен» с результатом в 994 миллиона евро и лондонский «Челси» (915 миллионов евро).

Соперников по групповому этапу ЛЧ «Зенит» узнает уже сегодня, 26 августа, прямая трансляция жеребьевки будет здесь в 19:00 по мск.