Мужская сборная России по пляжному футболу сегодня, 26 августа, сыграет с командой Испании в рамках четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу FIFA в Москве.

Игра пройдёт на арене спортивного комплекса «Лужники», начало матча назначено на 20:30 по московскому времени.

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Российская команда идет на турнире без потерь, имея три победы в трех матчах. На групповом этапе турнира россияне в овертайме одолели сборную США, затем по пенальти обыграли Парагвай, а в последнем туре группового этапа разгромили Японию с разницей в шесть мячей.

Сборная Испании на групповом этапе потерпела одно поражение — от команды Таити, а также обыграла Мозамбик и ОАЭ.