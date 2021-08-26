Главный тренер футбольного клуба «Монако» Нико Ковач высказался о матче с «Шахтером» и просьбе Александра Головина заменить его.

Слова Ковача цитирует пресс-служба УЕФА.

«Головин подошел ко мне и сказал, что ему потребуется замена через несколько минут. Нам нужно было делать замены, потому что мы играли очень интенсивно и должны были продолжать в том же духе»,- отметил Ковач, подчеркнув, что можно винить только самих себя, ведь можно было убить интригу ещё в первом тайме.

По мнению Ковача, вратарь «Шахтера» Андрей Пятов сыграл феноменально в этом матче.

Напомним, «Шахтер» сыграл вничью с «Монако» и по результату двухматчевого противостояния попал в групповой этап Лиги чемпионов. «Монако» выступит в Лиге Европы.