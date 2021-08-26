После завершения квалификационных раундов Лиги чемпионов Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

В групповой этап Лиги чемпионов УЕФА смог пробиться австрийский «Зальцбург», что помогло «Австрии» подняться на 9-е место в таблице коэффициентов, а Россия опустилась на 10-е место в рейтинге. В заключительных раундах квалификации российские клубы участия не принимали, поэтому не могли набирать очки. Ранее Россия пропустила вперед Шотландию в таблице коэффициентов.

Ранее из еврокубков вылетели два российских клуба — казанский «Рубин» и «Сочи» не сумели преодолеть квалификацию в Лиге конференций. Московский «Спартак» вылетел из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и оказался в Лиге Европы.