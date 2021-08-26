Российский велогонщик Михаил Асташов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в гонках на треке.

Спортсмен принимал участие в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С1, в финале он сумел победить канадца Тристена Чернове. Бронзовую медаль завоевал китайский велогонщик Ли Чжанъюй.

В квалификации этих соревнований Асташову удалось установить новый мировой и паралимпийский рекорд — 3 минуты 35,954 секунды.

На этой Паралимпиаде у Асташова еще два старта.

Напомним, золото Михаила Асташова стало для команды Паралимпийского комитета России уже четвертым на этих играх. До этого россияне выиграли три золота в плавании — паралимпийскими чемпионами стали Анастасия Гонтарь, Роман Жданов и Валерия Шабалина.