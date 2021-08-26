Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов в течение года.

Слова Васильевой цитирует «Матч ТВ». По словам биатлонистки, ей как было финансово тяжело, так и остается, сезон-2021/22 необходимо как-то пробегать.

«Ситуация была плачевная, и она не изменится сразу, потому что сейчас я вернулась без результатов. Было сложно, пришлось продать машину, чтобы решить финансовые проблемы, как-то выживать», — сказала Васильева.

По словам Васильевой, весь период дисквалификации ее проверяли на допинг, в том числе, во время пандемии коронавируса. «Приезжали в защитных костюмах, масках, перчатках, бахилах, причем по заказу IBU. Никаких претензий ко мне не возникло», — отметила биатлонистка.