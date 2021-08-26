Американский фигурист, призёр Олимпийских игр Джейсон Браун рассказал о том, что скучает по тренировкам с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

В своём «Инстаграме» Браун устроил сессию вопросов-ответов в «сторис» и один из подписчиков задал фигуристу вопрос — скучает ли он по Медведевой?

«Скучаю ли я по Жене? Конечно, я по ней скучаю! Благодарен, что у меня была возможность тренироваться с ней! Она определённо одна из тех спортсменов, у которых я многому научился», – написал Браун в ответ, прикрепив фото с Медведевой.

Напомним, Джейсон Браун и Евгений Медведева тренировались вместе у Брайана Орсера в «Крикет Клабе» в Торонто. В 2020-м году Медведева вернулась в Россию.