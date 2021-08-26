Российская фигуристка, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о том, каким был лучший комплимент от её тренера Этери Тутберидзе.

В интервью журналу «Караван историй» Щербакова отметила, что мало кто спокойно пропустит одно из главных соревнований в своей жизни, поэтому она пересилила себя и выступала на чемпионате России в декабре 2020 года. «Мой опыт показал, что на тот момент я поступила правильно», — сказала Щербакова.

После выступления фигуристки в произвольной программе Тутберидзе расплакалась.

«Этери Георгиевна сказала: «Это про спорт». Думаю, такие слова — лучший комплимент, который можно услышать от тренера», — сказала Щербакова.

Напомним, Анна Щербакова тогда выиграла чемпионат России. Позднее выяснилось, что спортсменка выступала с температурой и боролась с последствиями пневмонии.