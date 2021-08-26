Мама российской фигуристки, чемпионки мира Анны Щербаковой Юлия рассказала о том, какие качества воспитывала в спортсменке.

В интервью журналу «Караван история» Юлия Щербакова отметила, что ей сложно сказать, какие качества были в Ане с рождения, а какие появились по жизни. «Мне кажется, моя дочь более амбициозная, чем я. Это от папы и от тренеров», — отметила мама фигуристки, добавив, что именно тренеры поддерживают Анну в её спортивных амбициях.

«Мы не помешаны на спорте, не ждали от Ани грандиозных успехов. Не ставили задачи вырастить чемпионку», — отметила Юлия Щербакова, добавив, что им было интересно посмотреть, что детям самим интересно и как создать для них такую зону комфорта, чтобы им было легче двигаться к их целям.