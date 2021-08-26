Сегодня, 26 августа, в Стамбуле состоится жеребьёвка группового турнира Лиги чемпионов. Если в прошлом сезоне в основной сетке главного еврокубка было представлено аж три российских клуба, то в этом их число сократилось в три раза. Чемпион страны «Зенит» в одиночку будет биться за честь страны и свою собственную. Сергей Семак три года подряд выигрывает чемпионат, но вот в Лиге чемпионов в последнее время всё больше разочаровывает. Пора реабилитироваться! И мы попытаемся изучить, при каких раскладах это будет сделать легче, а при каких – тяжелее.

Состав корзин:

Первая корзина: «Челси» (Англия, победитель Лиги чемпионов), «Вильярреал» (Испания, победитель Лиги Европы), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Третья корзина: «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Шахтёр» (Украина), «Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия).

Четвёртая корзина: «Бешикташ» (Турция), «Динамо» Киев (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальмё» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).

Забавно, но всего один матч прошлым летом мог определить «Зенит» не в третью корзину, а в первую. Если бы финал Лиги чемпионов-2020/21 выиграл «Манчестер Сити», то сине-бело-голубые уже бы смотрели на своих соперников свысока, сидя в компании с «горожанами», «Баварией» и другими «матками» групп. Дело в том, что по относительно новым правилам в первую корзину попадают победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести лучших лиг из таблицы коэффициентов УЕФА. Благодаря этому петербуржцы стартовали из первых корзин два прошлых сезона.

Однако сейчас Россия пропустила на шестое место в таблице коэффициентов Португалию, и «Зенит» должен был занимать место в корзинах согласно рейтингу. Но у питерцев был шанс: если бы Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл кто-то из чемпионов стран первой шестёрки, то восьмую позицию в первой корзине занял бы чемпион седьмой страны. «Ман Сити» был к этому близок, но Кай Хаверц спутал все карты россиянам. Впрочем, как мы помним, в прошлых розыгрыш статус «фаворита» группы «Зениту» не очень помог. Давайте же оценим шансы, при которых будет легче и тяжелее всего пробиться в плей-офф на этот раз.

Наилучший вариант. «Лилль», «Севилья», «Зенит», «Шериф»

Удивительная ситуация сложилась: в первой корзине все клубы, кроме «Манчестер Сити» и «Баварии», остаются большими загадками. У «Интера» ушёл лучший нападающий – Ромелу Лукаку, «Вильярреал» нестабилен, с «Атлетико» тоже пока непонятно всё, неожиданные чемпионы «Спортинг» и «Лилль» изначально были загадочными вариантами.

Формально «Спортинг» по составу послабее «Лилля», однако всё же поставим из первой корзины чемпионов Франции. С Португалией российские клубы, включая «Зенит», в последние годы часто страдают. Не стал исключением и этот сезон, где «Бенфика» играючи вынесла из квалификационного раунда «Спартак». А вот во Франции бороться можно на равных со всеми, кроме перекормленного звёздами «ПСЖ».

Вторая корзина в этом году выглядит на порядок страшнее первой. Тут подсобили сенсации во Франции, Италии и редкое чемпионство «Атлетико» в Испании, а также победа «Челси» в Лиге чемпионов. В итоге во второй корзине скопился весь европейский цвет, и по большому счёту совершенно неважно, кто попадётся «Зениту» из второй корзины: сложно будет со всеми. По рейтингу УЕФА самой слабой выглядит «Боруссия», но у Дортмунда есть оружие в виде Эрлинга Холанна, с которым команда бы давно уже стала чемпионом Германии, если бы не монополия на этот титул у другого клуба на букву «Б».

С четвёртой корзиной всё ясно изначально. Скромный молдавский «Шериф» благодаря безумной победе над загребским «Динамо» впервые в истории пробился в основную сетку Лиги чемпионов, где, скорей всего, станет основным поставщиком очков для соперников по группе.

Наихудший вариант. «Бавария», «Ливерпуль», «Зенит», «Милан»

В первой корзине есть два самых плохих варианта: «Бавария» и «Манчестер Сити». По большому счёту между ними можно поставить знак равенства, но при нашей виртуальной жеребьёвке отдадим место Мюнхену ради соперника из второй корзины: на первом этапе клубы из одной страны не могут пересекаться в группе.

Из второй корзины, как мы уже говорили выше, плохими вариантами будут абсолютно все. Однако у «Реала» и «Ювентуса» сейчас идёт перестройка с новыми тренерами, «Барселона» лишилась тащившего на себе команду последние годы Лионеля Месси, а «ПСЖ» и «МЮ» славятся в последние годы умением неожиданно расслабиться и «влететь» в самых неожиданных местах.

В «Ливерпуле» же всё довольно стабильно. В прошлом сезоне команда не смогла защитить титул, поскольку её лихорадило от постоянных травм. Летом «красные» сохранили и тренера, и костяк команды, укрепили вечно болезненный центр обороны Ибраимой Конате, так что вполне могут побороться за трофеи на всех фронтах.

В четвёртой корзине на общем фоне выделяются киевское «Динамо» и «Милан», сумевшие наконец-то преодолеть кризисы последних лет.

Но с киевлянами «Зенит» не сыграет по неспортивным причинам: УЕФА по-прежнему разводит по разным группам команды из России и Украины. Так что остаётся «Милан». Хотя у «россонери» летом образовалась огромная дыра на ключевой позиции: основной вратарь Джанлуиджи Доннарумма покинул родной клуб и отправился в «ПСЖ». Но даже без него состав итальянцев по именам выглядит посильнее, чем у соперников.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов начнётся в 19:00 по московскому времени. Разумеется, злые красно-белые языки в очередной раз заведут мантру о том, что раз «Газпром» — спонсор Лиги чемпионов, то «Зениту» подтасуют шары и дадут лёгких соперников, хотя в предыдущие годы даже статус первой корзины не помогал петербуржцам, и им всё равно доставались очень сильные команды.

Но каким бы расклад ни получился на этот раз, нужно не забывать набившую оскомину фразу: на данном этапе слабых соперников нет. Даже «Шериф» будет выходить на все шесть игр как на последний бой. Игроки попробуют если не отобрать очки, то хотя бы запомниться Европе ради возможного переезда на повышение.

Кроме того, не стоит забывать, что и для других клубов «Зенит» является самым лёгким вариантом из третьей корзины. Питерцы вообще попали в неё «на тоненького»: с восьмой позиции согласно таблице коэффициентов, всего на 1 балл обойдя лидера четвёртой корзины «Бешикташ». Так что в любом случае игры предстоят непростые. И пора уже выходить в евровесну. Не дело это – занимать последнее место в группе четвёртый год подряд.