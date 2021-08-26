Французский «Лион» будет продолжать пытаться договориться с петербургским «Зенитом» о трансфере иранского нападающего Сердара Азмуна.

Как сообщают в «РБ Спорт» со ссылкой на источник во Франции, «Лион» имеет Азмуна в качестве первой опции, иранец очень нравится главному тренеру клуба Петеру Босу. В клубе считают, что раз контракт Азмуна истекает через год, то это хороший инструмент давления.

Главная проблема в переговорах — сумма трансфера. «Лион» сможет заплатить максимум 15 миллионов евро за Азмуна, и для руководства это все равно большие деньги. «Зенит» требовал за трансфер около 20 миллионов.

«Не знаю, готов ли «Зенит» к таким условиям, но других «Лион» не предложит», – приводит «РБ Спорт» слова источника.