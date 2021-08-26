В России за последние сутки было выявлено 19 630 новых случаев заболевания коронавирусом во всех регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

В общей сложности, в стране было проведено 176,7 миллионов тестов на коронавирус за все время пандемии. Выявлено 6,82 миллиона заражённых коронавирусом в России, выздоровело уже более 6,092 млн человек, ещё 179 243 человека не смогли побороть болезнь и скончались.

В Москве на утро 26 августа было зафиксировано 1712 новых случая заражения, в Санкт-Петербурге — 1301 новый случай. Также 726 случаев обнаружено в Московской области.

В мире число случаев заболевания коронавирусом практически достигло отметки в 214 миллионов. Более 5 миллиардов доз вакцины было введено по всему миру.