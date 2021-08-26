Бывшая российская бистлонистка, чемпионка России по биатлону Наталья Ушкина впервые выступит за сборную Румынии на чемпионате мира по летнему биатлону 2021 года.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в румынской команды.

Стало известно, что международный союз биатлонистов (IBU) одобрил переход в сборную Румынии двух российских биатлонистов — Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева. Это произошло ещё 1 июня.

Ушкина выступит на летнем ЧМ по биатлону, а Шамаев пропустит этот турнир. Еще весной Ушкина выступала на чемпионате России и была по его итогам включена в предварительный состав сборной, но приняла решение перейти в сборную Румынии.

Напомним, чемпионат мира по летнему биатлону стартовал сегодня, 26 августа, в чешском Нове-Место. Турнир завершится в воскресенье, 29 августа.