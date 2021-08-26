Российский велогонщик, паралимпийский чемпион Михаил Асташов был дважды награжден золотой медалью игр, поскольку в первую церемонию награждения включилась неверная музыка.

В первый раз, когда Асташова наградили золотой медалью Паралимпийских игр, включился гимн Международного паралимпийского комитета. Хотя при награждении спортсменов из команды Паралимпийского комитета России должен звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Как сообщают в ТАСС, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков обратился к организаторам, чтобы можно было провести еще одно награждение. После этого было проведено перенаграждение, на котором прозвучала верная музыка.

Напомним, Михаил Асташов выиграл золото Паралимпийских игр в Токио в индивидуальной гонке на 3000 м в классе C1.