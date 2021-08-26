Российский теннисист Андрей Рублев оценил свою готовность к Открытому чемпионату США и ответил на вопрос, как держать хорошую форму на протяжении всего сезона.

В интервью агентству ТАСС Рублев отметил, что не знает, как держать форму весь сезон. «Мне, если честно, кажется, что у меня сейчас ужасная форма. По крайней мере, мне так искренне казалось до прошлой недели и финала в Цинциннати», — сказал теннисист, добавив, что сейчас он начинает думать о том, что вроде бы все не так плохо.

«Неделя подготовки к US Open — как раз хочу потренироваться, почиститься, что-то наработать», — сказал Рублев.

Напомним, в прошлые выходные Андрей Рублев проиграл Александру Звереву в финале «Мастерса» в Цинциннати. По ходу турнира Рублеву удалось впервые в карьере обыграть Даниила Медведева.