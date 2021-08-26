Американский боец UFC Кевин Ли, выступающий в легком весе, отреагировал на слова экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, который заявил о том, что ринг-герлз в ММА не нужны.

Слова Ли цитирует Sportskeeda.

«Позвольте мне за них вступиться. Слушай, оставь в покое ринг-гёрлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боёв, чем он. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов», — заявил боец, добавив, что Хабиб больше не дерется и чувствует, что ему нужно драться со всеми.

«Оставь в покое ринг-гёрлз, они нам нужны», — сказал Ли.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в единоборствах. «Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — сказал Хабиб.