Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о грядущем выступлении команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

Слова Барриоса цитирует портал «Матч ТВ». По словам игрока, если «Зенит» будет готов к хорошему выступлению в Лиге чемпионов, то не так важно, кто попадёт в группу — нужно выходить и биться со всеми. Барриос подчеркнул, что команда уже была близка к выходу в плей-офф ЛЧ, но не хватило совсем чуть-чуть.

«Мы понимаем, что в Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб. В «Зените» ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление!», — отметил игрок, добавив, что «Зенит» — это лучший клуб России, который всегда обязан побеждать.

Прямую трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов можно найти здесь.