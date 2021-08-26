Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о предложенных новых реформах РПЛ и отмене лимита на легионеров.

Слова Мостового цитирует «Чемпионат». Новые реформы эксперт назвал бредом, над которым он посмеялся.

«Что касается лимита и его отмены, опять же вопрос: почему, зачем и что. При отмене лимита у нас повысится уровень? Проблема же не в этом, мы уже сто раз или тысячу говорили – не в этом проблема», — отметил Мостовой, добавив, что в футболе все давным-давно придумано и изобретать велосипед не нужно.

«Проблема в корне – произошёл переход от футбола к разврату. Я говорю о финансах. Раньше мы кричали, что у нас нет стадионов, полей и баз. Теперь у нас условия, поверьте, лучше, чем в Испании или Италии», — отметил Мостовой, добавив, что в российском футболе крутятся огромные деньги, которые очень легко получить.