Российский полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о грядущей жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов.

В интервью PROЗенит Ерохин отметил, что ещё надо посмотреть, кто попадётся «Зениту». «Конечно, сыграть с лучшими командами было бы очень интересно. В то же время есть задачи, которые нам нужно выполнять», — сказал футболист.

Ерохин также отметил, что до пандемии на жеребьёвку ЛЧ они собирались командой все вместе. Сейчас им придётся следить за жеребьёвкой по пути на матч с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 26 августа, на «Газпром-Арене».

«В тот момент все мысли уже будут о предстоящем матче. Наверное, какую-то информацию до нас донесут, но обсуждать её предстоит после игры», — отметил полузащитник.