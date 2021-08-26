«Зенит» после бодрого старта в новом сезоне РПЛ немного забуксовал и потерял очки в двух играх подряд. И если ничья с «Локомотивом» (1:1) ещё простительно, то такой же счёт в игре с «Уфой» непозволителен для клуба, претендующего на чемпионство. Питерцы ещё не потерпели ни одного поражения, но упустили лидерство в таблице. Шанс реабилитироваться на глазах своих болельщиков «Зениту» выпадает сегодня, но соперник для этого выпал очень непростой – набирающий ход московский ЦСКА.

Место в воротах «Зенита», разумеется, достанется Михаилу Кержакову. Молодой белорус Павел Павлюченко петербуржцам не приглянулся и отправился обратно в брестский «Рух», молодой Даниил Одоевский вряд ли готов играть в таких матчах, а нового голкипера руководство сине-бело-голубых как будто и не пытается искать. Разве что в прессе прошёл слух, что «Зенит» пытался арендовать у «Байера» обратно Андрея Лунёва. Но пока достойного сменщика у Кержакова-младшего нет, и перед Лигой чемпионов это не может не тревожить.

Не стоит ждать и изменений в защите. Даже несмотря на то, что капитан Деян Ловрен привозит голы чуть ли не в каждом матче.

Вряд ли принципиальный матч с одним из самых серьёзных соперников является подходящим для экспериментов с составом.

Компанию Ловрену в центре составит Ярослав Ракицкий, а по флангам привычно расположатся Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос.

В полузащите у петербуржцев единственная потеря – Магомед Оздоев. Впрочем, и без него в центре поля у зенитовцев выбор достаточно богатый. Отбыл дисквалификацию за удаление Далер Кузяев, в порядке Вилмар Барриос и Вендел, а Александр Ерохин в особом порядке. Плюс новичок команды Клаудиньо способен действовать под нападающими.

Справа, скорее всего, выйдет Малком. Бразилец вернулся в хорошей форме и настроении с Олимпиады, так что Алексей Сутормин подождёт своего шанса. Клаудиньо всё же займёт место слева и вновь, как и в игре с «Уфой», будет регулярно смещаться в центр.

Самое интересное – центр полузащиты. Вероятно, вынужденно отдохнувший Кузяев всё же вернётся в стартовый состав, а пару ему составит Вендел. Барриос в прошлой игре допустил грубейшую ошибку, стоившую «Зениту» победы, так что его Семак может в наказание усадить на скамейку (но с возможностью выхода во втором тайме).

Если в прошлом сезоне нападение «Зенита» было предельно предсказуемым, то на старте нынешнего ситуация запуталась дальше некуда. Сердар Азмун то ли уходит, то ли не уходит, Артём Дзюба с треском проваливает начало чемпионата, но в прошлом туре именно он вышел в «старте». Наконец Александр Ерохин раззабивался и уже появлялся на поле на позиции второго нападающего.

Предположим, что пару форвардов составят всё же Ерохин и Азмун. Дзюба не вызывает доверия, а в прошлом туре с «Уфой», вполне вероятно, Семак его выпустил в «старте», чтобы игрок смог-таки забить гол и вернуть уверенность. Но и с уфимцами Дзюбе забить не удалось, и сейчас встаёт вопрос: а можно ли входить в Лигу чемпионов с такой атакой.

На фоне забуксовавшего Дзюбы дело в свои руки взял Ерохин, который наколотил на старте сезона кучу голов и вернулся в сборную. Правда, в двух последних играх он уходил с поля без забитых мячей, причем в обоих случаях появлялся именно в нападении.

Матч с ЦСКА вполне может стать последним в составе «Зенита» для Азмуна, так что иранец получает шанс устроить одновременно решающие смотрины для Европы и последнюю гастроль для России.

Состав «Зенита» на матч с ЦСКА (по версии Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос – Малком, Кузяев, Вендел, Клаудиньо — Ерохин, Азмун.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт на «Газпром Арене» сегодня, 26 августа. Начало игры – в 20:45 по московскому времени.