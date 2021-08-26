Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о разговоре с Игорем Акинфеевым по поводу его возвращения в национальную команду.

В интервью «Чемпионату» Кафанов заявил, что очень хотел возвращения Акинфеева в сборную. «Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарём сборной отпал бы автоматически», — сказал тренер, добавив, что к Акинфееву нужен был бы совсем другой подход, в частности, в тренировочном процессе.

По словам Кафанова, Акинфеев 15 лет без отдыха разрывался на два фронта — ЦСКА и национальной команды.

«Он такой же обычный человек, его можно понять. Думаю, он правильно поступил. Игорь закончил карьеру в сборной домашним чемпионатом мира и стал одним из его главных героев», — сказал тренер.