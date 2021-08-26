Российский фигурист, воспитанник ФАУ МО ЦСКА Лев Лазарев выиграл короткую программу на Первенстве Москвы по фигурному катанию в категории КМС (юниоры).

За свое выступление с небольшой сбавкой за тройной аксель фигурист получил 73,73 балла. Второе место пока занимает еще один фигурист из ЦСКА Григорий Федоров. Ему удалось набрать за короткую программу 69.57 балла.

Ученик группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов идет на третьей позиции из-за потери одного элемента программы — акселя. Его результат — 68.76 балла.

На четвертом месте расположился Максим Белявский из ЦСКА, на пятом — Артем Ковалев из СШОР Александра Волкова, на 7-8 строчках — ученики Этери Тутберидзе Марк Лукин и Николай Колесников.

Проивзвольные программы фигуристы покажут завтра, 27 августа.