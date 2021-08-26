Маргарита Васильева снова в деле: биатлонистка, которая напортачила с допинг-тестами два с половиной года назад на Кубке мира, наконец-то перенесла дисквалификацию и представит Россию на первом международном соревновании — летнем ЧМ в Нове-Место.

На пути к этому турниру Васильевой пришлось пережить немало невзгод. Кажется, что Васильева набила все шишки, которые только могла набить — но она вновь в сборной. Что же происходило с Маргаритой в эти 2,5 года?

После вступления в силу дисквалификации Васильеву сняли со всех ставок в региональной федерации, и ей пришлось устраиваться на работу фитнес-тренером, чтобы кормить себя и подрастающего сына (в 2021-м он пойдет уже в третий класс). Это ей неплохо удавалось, а к возвращению биатлонистка готовилась с личным тренером Людмилой Пановой.

Васильева планировала вернуться на чемпионате России в Ханты-Мансийске в конце сезона-2020/21. Тогда как раз заканчивался срок её дисквалификации, можно было бы проявить себя на турнире, взять награды и снова показать тренерам национальной команды, на что она способна. Но… За день до окончания срока дисквалификации Васильева заболела пневмонией и не смогла выступить на турнире.

Это сразу же лишило Васильеву возможности подтянуться к сборной и попасть на централизованную подготовку в олимпийский сезон — всё, что она могла сделать, это пойти в региональную команду и готовиться с ней.

Финансирование, конечно, там несопоставимое со сборной России: спортсмены сборной Красноярского края получают немногим больше 25 тысяч рублей. Изначально Васильева и вовсе забила тревогу: анонс она приняла за целую выплату и пожаловалась на зарплату в 10 тысяч рублей. Но и общая сумма, безусловно, удручает. В недавнем интервью «Матч ТВ» Васильева рассказала о том, что даже пришлось продать машину, чтобы решить какие-то свои финансовые проблемы.

Два третьих места на летнем чемпионате России позволили Маргарите подтянуться к резерву сборной и получить возможность выступить на летнем ЧМ в Чехии. На тренировке перед стартом турнира Васильева очень неприятно расшиблась. На повороте перед стрельбищем биатлонистка упала и содрала кожу на бедре и голени правой ноги.

На чемпионате мира по летнему биатлону Маргарита Васильева сможет проявить себя уже с завтрашнего дня: 27 августа на турнире состоится суперспринт. Далее в выходные пройдёт комбинация спринт-пасьют — и это тоже неплохой вариант для того, чтобы показать себя. Будем надеяться, что список из несчастий уже закончен и дальше Маргарита сможет идти только вперёд. Не падая и не путая допинг-тесты.