Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что завершит карьеру в конце сезона. В марте форварду исполнится 41 год.

«Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере, — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Зарипова. — Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год стал победным».

Данис Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год, после чего четыре сезона провёл в «Металлурге» и вернулся в Казань в 2017-м.

С «Ак Барсом» Зарипов выиграл три Кубка Гагарина (ещё два — с «Магниткой») и четыре чемпионата России (ещё два — с «Магниткой»).

В прошлом сезоне форвард принял участие в 40 матчах и набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+12». Он является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

В общей сложности Зарипов провёл в свитере казанского клуба 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 (288+345) очка.