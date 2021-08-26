В Лос-Анджелесе состоялся выставочный матч между звёздами двух североамериканских чемпионатов — MLS и чемпионата Мексики. Мексиканская команда открыла счёт на 20-й минуте — отличился Хонатан Родригес.

Хозяева ушли от поражения на 53-й минуте благодаря голу Хесуса Мурильо.

После завершения встречи была назначена серия пенальти, в которой звёзды MLS оказались точнее — 3:2. В их составе забил Дамир Крейлах, Даниэль Саллои и Рикардо Пепи. У звёзд чемпионата Мексики попытки реализовали Рубенс Самбуэса и Луис Ромо.

Команды играли в следующих составах:

Сборная MLS: Гальесе , Рольдан (Блейк, 30. Тёрнер, 61), Й.Гомес (Сэндз, 61), Циммерман (М. Робинсон, 46), Толо (Вагнер, 30. Белло, 61), Рольдан (Крейлах, 46), Жоао Пауло (Атуэсто, 46), Д.Росси (Саллои, 46), Селарян (Писарро, 30. Ллегтет, 46), Боу (Пепи, 46), Руидас (Коуэлл, 30. Нани, 76).

Сборная чемпионата Мексики: Очоа (Талавера, 28. Н. Гусман, 61), Х.Санчес (Эскобар, 46), Монтес (Монтес, 46), Дориа (Тесильо, 46), К.Альварес (С.Рейес, 46), Горриаран (Вега, 46. В. Гусман, 79), Акино (Х.Салас, 46. Лира, 79), Д.Вальдес (Ромо, 46), Мена (Пинеда, 28. Канело, 46), Ибаньес (С.Хименес, 28. Фунес, 46), Х. Родригес (Самбуэса, 46).