Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прибыл в Турин для переговоров с клубом, утверждает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте. Жорже Мендеш хочет договориться о продаже 36-летнего нападающего в «Манчестер Сити».

Сам Роналду не против вернуться в Манчестер, где он с 2003 по 2009 год играл за «Манчестер Юнайтед», но «Юве» не может договориться с «горожанами» о цене за ветерана. Туринцы требуют за Роналду 25 миллионов, а Жорже хочет добиться бесплатного ухода или трансфера за менее крупную сумму.

Ранее сообщалось, что Роналду может приобрести «ПСЖ» в случае ухода Килиана Мбаппе в «Реал», но по последним данным, парижане не собираются подписывать ещё одного немолодого форварда после заключения контракта с 34-летним Лионелем Месси.

По данным источника, «Ман Сити» предлагает Роналду двухлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. Это более чем в два раза меньше, чем в «Ювентусе», где Криштиану зарабатывает 31 миллион.

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Серии A, однако руководство «Юве» готово с ним расстаться как раз из-за высокой зарплаты португальца.