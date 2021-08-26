Новичок «Байера» Андрей Лунёв рассказал об адаптации в Германии. Бывший вратарь «Зенита» сказал, что пытается учить немецкий язык, но складывается у него это непросто.

«Я думал, что будет полегче. Стараюсь с учителем заниматься, но не всегда получается по времени, — цитирует Die Werkself Лунёва. — Тренеры также подсказали приложение для телефона для изучения языка. И вот с таким миксом приложения и видеоуроков стараюсь изучать немецкий. Говорить, правда, пока сложновато. Пока не особо понятно, как определять род. Все остальное в построении предложений в принципе понятно».

На вопрос, знают ли его одноклубники русские слова, Лунёв ответил: «Только матерные».

Лунёв перешёл в «Байер» из «Зенита» этим летом, пока он не провёл ни одного официального матча за леверкузенцев.