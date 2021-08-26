Сегодня, 27 августа, в рамках шестого тура чемпионата России по футболу состоятся четыре матча.

На 16:30 запланирован старт матча в Екатеринбурге. На местной «Екатеринбург-Арене» сыграют «Урал» и «Ростов».

Далее на 18:30 запланировано начало матча между подмосковными «Химками» и «Нижним Новгородом». Игра состоится на «Арене-Химки».

В 19:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток в дерби: московское «Динамо» встречается с «Локомотивом». Игра состоится на поле «ВТБ-Арены».

В 20:30 стартует встреча «Краснодара» и казанского «Рубина». Этот матч станет завершающей встречей тура.

Игры 6-го тура были перенесены с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе тренерского штаба сборной России по футболу. Из-за переноса сборная получает несколько дополнительных дней подготовки к матчу Россия — Хорватия в отборе на ЧМ-2022.