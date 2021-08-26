Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин не примет участия в церемонии жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов, утверждает Sport24. По данным источника, стали проблемы со здоровьем 40-летнего россиянина.

Аршавин является послом финала Лиги чемпионов и должен был стать ведущим церемонии. Отмечается, что ветеран уже выздоровел и готов был прилететь в Стамбул, но не успел это сделать.

Жеребьёвка Лиги чемпионов состоится сегодня, начало в 19:00 по московскому времени. Как ранее стало известно, одним из её гостей станет другой бывший капитан «Зенита» серб Бранислав Иванович.

Чемпион России «Зенит» попал в третью корзину при жеребьёвке.