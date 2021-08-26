Петербургский СКА сегодня, 27 августа, сыграет с череповецкой «Северсталью» в рамках домашнего предсезонного турнира имени Пучкова.

Игра состоится на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

На турнире имени Пучкова СКА одержал уже две победы. В стартовой игре петербургские армейцы победили ХК «Сочи», а затем сумели обыграть нижегородское «Торпедо».

В сезоне-2020/21 СКА и «Северсталь» провели четыре игры — две в Петербурге и две в Череповце. Все матчи выиграла команда Валерия Брагина.

Помимо СКА, «Северстали», «Сочи» и «Торпедо» участие в турнире имени Пучкова также принимает действующий обладатель Кубка Гагарина — омский «Авангард».