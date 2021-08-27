Формула-1 выходит с летней паузы этапом Гран-при в Бельгии: сегодня, 27 августа, в Спа стартует 12-й в сезоне гоночный уик-энд.

В 12:30 по московскому времени пилоты проведут первую свободную практику, в 16:00 — вторую. Третья тренировка и квалификация состоятся завтра, а сама гонка пройдет в воскресенье.

Перед летнем перерывом в лидеры чемпионата вышел гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Этому поспособствовали две аварии с участием Макса Ферстаппена («Ред Булл»), который опустился на второе место. Разница между ними сейчас составляет всего восемь очков. Замыкает первую тройку Ландо Норрис из «Макларена».

Россию в нынешнем сезоне Формулы-1 представляет Никита Мазепин, его напарником по команде является Мик Шумахер. «Хаас» на данный момент является единственной командой, не набравшей ни одного очка.