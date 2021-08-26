«Зенит» на своем поле примет ЦСКА в матче шестого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сегодня, 26 августа, и начнется в 20:45 по московскому времени.

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Помочь «Зениту» не сможет лишь один игрок — полузащитник Магомед Оздоев, из-за травмы выбывший на 2-3 месяца. Далер Кузяев отбыл дисквалификацию за удаление и вернулся в заявку, Ярослав Ракицкий восстановился после повреждения.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин. Судья на VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор матча — Игорь Синер.