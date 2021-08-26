В Белграде (Сербия) на «Штарк Арене» стартовал волейбольный матч между женскими сборными России и Боснии и Герцеговины. Команды встречаются в рамках группового этапа чемпионата Европы, они вышли на площадку в 18:00 по московскому времени.

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На данный момент российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы А, имея в своем активе восемь очков после четырех туров. Подопечные Серджо Бузато обыграли сборные Франции и Азербайджана, а также на тай-брейке уступили Бельгии и Сербии.

Команда Боснии и Герцеговины занимает пятое место, набрав три очка. Единственную победу сборная одержала над Азербайджаном.