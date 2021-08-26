Сборная России по пляжному футболу начала матч с Испанией в четвертьфинале чемпионата мира. Игра проходит в московском спорткомплексе «Лужники», стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

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Российская команда идет на турнире без потерь, имея три победы в трех матчах. На старте турнира россияне в овертайме одолели сборную США, затем по пенальти обыграли Парагвай, а в последнем туре группового этапа разгромили Японию с разницей в шесть мячей.

Испанцы в первом туре уверенно одолели сборную Мозамбика, затем проиграли команде Таити. В третьем туре они оказались сильнее футболистов из ОАЭ.