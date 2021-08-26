Вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал, кто из его бывших партнёров по «Зениту» мог бы заиграть в леверкузенском клубе. По его мнению, пользу могли бы принести Ярослав Ракицкий, Вендел, Вилмар Барриос, а также другие футболисты.

«Многие ребята, при должном обращении, могли бы здесь играть, — цитирует Die Werkself Лунёва. — Ракицкий точно здесь бы не затерялся, Вендел, Барриос. Да много ребят, я думаю все могли бы заиграть. Все зависит от своего желания и адаптации».

Голкипер защищал цвета «Зенита» с 2017 по 2021 год, а этим летом присоединился к «Байеру». За немецкий клуб он не провёл ещё ни одного матча.