В Стамбуле (Турция) стартовала жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Мероприятие началось в 19:00 по московскому времени.

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Одним из ведущих церемонии должен был выступить экс-игрок сборной России Андрей Аршавин, но из-за проблем со здоровьем он вынужденно пропускает мероприятие. Вместо него приглашен Бранислав Иванович. Роль второго ведущего исполнит бывший капитан сборной Ганы Майкл Эссьен.

Россию на групповом этапе турнира представит только один клуб — петербургский «Зенит», попавший в Лигу чемпионов как победитель РПЛ. Однако в этом году при жеребьевке он будет располагаться не в первой корзине, как ранее, а в третьей.