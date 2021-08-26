Исследовательский центр Romir опубликовал рейтинг главных инфлюэнсеров среди россиян в возрасте от 14 до 21 года. В десятку по степени доверия вошёл нападающий «Зенита» и сборной Росси. Он расположился в рейтинге на седьмом месте.

Возглавил список певец Алишер Моргенштерн. Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Алишер Моргенштерн (певец)

2. Егор Крид (певец)

3. Антон Птушкин (телеведущий)

4. Анастасия Ивлеева (телеведущая)

5. Константин Ивлев (повар и телеведущий)

6. Тимур Юнусов «Тимати» (певец)

7. Артём Дзюба (футболист)

8. Гарик Харламов (стэндап-комик)

9. Дмитрий Борисов (теле- и радиоведущий)

10. Ида Галич (телеведущая)

Данные были получены в результате исследования мнения молодых респондентов (2000-2007 год рождения) в российских городах с населением более 100 тысяч человек.

Ни один из участников рейтинга топ-10 самых уважаемых общественных фигур среди молодежи не вошел в общероссийский топ-10 для всех возрастных групп. Ближе всех к вершине расположился комик Гарик Харламов (в общем рейтинге — 29-е место).