Исследовательский центр Romir опубликовал рейтинг главных инфлюэнсеров среди россиян в возрасте от 14 до 21 года. В десятку по степени доверия вошёл нападающий «Зенита» и сборной Росси. Он расположился в рейтинге на седьмом месте.
Возглавил список певец Алишер Моргенштерн. Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Алишер Моргенштерн (певец)
2. Егор Крид (певец)
3. Антон Птушкин (телеведущий)
4. Анастасия Ивлеева (телеведущая)
5. Константин Ивлев (повар и телеведущий)
6. Тимур Юнусов «Тимати» (певец)
7. Артём Дзюба (футболист)
8. Гарик Харламов (стэндап-комик)
9. Дмитрий Борисов (теле- и радиоведущий)
10. Ида Галич (телеведущая)
Данные были получены в результате исследования мнения молодых респондентов (2000-2007 год рождения) в российских городах с населением более 100 тысяч человек.
Ни один из участников рейтинга топ-10 самых уважаемых общественных фигур среди молодежи не вошел в общероссийский топ-10 для всех возрастных групп. Ближе всех к вершине расположился комик Гарик Харламов (в общем рейтинге — 29-е место).
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