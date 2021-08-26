Украинские фигуристы, скорее всего, не примут участие в четвертом этапе юниорской серии Гран-при, который будет проходить в Красноярске (Россия) в период с 15 по 18 сентября.

На данный момент в составе участников турнира, опубликованном на официальном сайте ISU, нет ни одного спортсменка из Украины.

«На 90 процентов сборной Украины в Красноярске не будет. Но давайте для начала переживем этап юниорского Гран-при в Куршевеле. И потом уже будет известно на все сто процентов, едем или нет. Надо немножко подождать. После этапа во Франции будет решено точно», — сказал представитель украинской спортивной федерации, слова которого приводит Sport24.

В Федерации фигурного катания Украины также отметили, что представители других видов спорта часто пропускают российские соревнования по разным причинам: и из-за политической ситуации, и из-за личного нежелания ехать в Россию.

«В общем, есть много причин не ехать в Россию. В данном случае… Пусть сначала пройдет этап в Куршевеле. Решения еще нет», — сказали в Федерации.

Напомним, первые два этапа Гран-при нового сезона проходят в Куршевеле. Российские спортсмены пропускают эти старты из-за сложностей со въездом во Францию, вызванных пандемией коронавируса и эпидемиологической обстановкой в стране.