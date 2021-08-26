«Зенит» определился с цветом формы на матч с ЦСКА в шестом туре Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы выйдут на поле в традиционной домашней экипировке лазурного цвета, сообщает пресс-служба клуба.

Игра состоится сегодня, 26 августа, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, начало запланировано на 20:45 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин. Судья на VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор матча — Игорь Синер.