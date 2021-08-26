Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, какой бы футболист из него получился. Спортсмен сравнил свои футбольные навыки с игрой нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«Не думаю, что я бы добился больших успехов в футболе. Вообще благодаря своему росту я должен был бы стать сильным центральным защитником, — цитирует Spox Медведева. — Теоретически мне бы это удалось. Но, к сожалению, в защите я всегда был плох. Понятя не имею почему, но мне почему-то не хватает ощущения обороны. Так что, возможно, я был бы больше похож на Артёма Дзюбу. Он рекордсмен по голам за сборную России и является у нас отличным игроком. Люди, далёкие от футбола, сказали бы, что он ничего не умеет, но продолжает забивать. Я мог бы стать кем-то подобным. У меня нет плана на поле, но я каким-то образом забиваю мяч в сетку».