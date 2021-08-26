«Нижний Новгород» объявил о подписании защитника сборной Узбекистана Иброхимхалила Йолдошева. 20-летний футболист ранее выступал за «Пахтакор». Напомним, что нижегородцев возглавляет экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков.

«У меня было много предложений. Близок был к переходу в итальянский клуб «Дженоа», за который играл мой земляк Эльдор Шомуродов. Именно Шома посоветовал мне попробовать свои силы в российском чемпионате, — цитирует официальный сайт «Нижнего Новгорода» Йолдошева. — А после консультаций с агентами и разговора с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Анатольевичем Кержаковым решил для себя на сто процентов: остаюсь в Нижнем!»

Юлдошев играет на позиции левого защитника, в «Нижнем Новгороде» он будет выступать под номером 6.

«Нижний Новгород» после пяти туров занимает седьмое место в таблице РПЛ.