Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла суперспринт среди юниорок на летнем чемпионате мира, который стартовал в чешском Нове-Место сегодня, 26 августа.

Россиянка допустила пять промахов на четырех огневых рубежах, но с последней стрельбы ушла на дистанцию лидером. Второе место заняла Санита Булина из Латвии, третье — чешка Тереза Воборникова.

Россиянка Ксения Довгая финишировала четвертой, Полина Плюснина — седьмой, Анастасия Швеченко — 13-й, Ксения Шнейдер — 20-й.

Напомним, Гореева и Шевченко тренируется в группе Михаила Шашилова, в которую также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.