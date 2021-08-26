Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч шестого тура чемпионата России по футболу. В атаку красно-белых вернулся Александр Соболев, который три предыдущих матча начинал на скамейке запасных. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов, Айртон, Бакаев, Зобнин, Умяров, Понсе, Ларссон, Соболев.

«Сочи»: Джанаев, Ангбан, Барач, Воробьёв, Заика, Маргасов, Попов, Родриго, Цаллагов, Юрганов, Юсупов.

Игра пройдёт в Москве на «Открытие Арене», начало — в 18:30 по московскому времени. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.