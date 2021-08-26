«Манчестер Сити» иронично прокомментировал попадание «Шахтёра» в основную сетку Лиги чемпионов. Донецкий клуб в четвёртом отборочном раунде смог выиграть у «Монако» (1:0, 2:2).

«Ман Сити» ретвитнул сообщение «Шахтёра» о выходе в групповой раунд, прокомментировав его: «Скоро увидимся, парни!»

«Манчестер Сити» пошутил насчёт частых пересечений с дончанами в Лиге чемпионов. Клубы попадали друг на друга в групповых раундах три сезона подряд: 2017/18, 2018/19 и 2019/20.

«Ман Сити» из шести игр против «Шахтёра» всухую победил в четырёх (2:0, 3:0, 6:0, 3:0). В 2017 году донецкая команда одержала единственную победу (2:1), а их последняя встреча в ноябре 2019 года завершилась ничьей (1:1).

Жеребьёвка группового раунда Лиги чемпионов-2021/22 состоится сегодня, 26 августа, в Стамбуле. Начало — в 19:00 по московскому времени.