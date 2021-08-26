Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал новость о том, что украинские фигуристы, скорее всего, пропустят этап юниорской серии Гран-при в Красноярске.

«Им только хуже от этого будет. Бред какой-то. Меня вообще вся эта ситуация с Украиной очень сильно расстраивает, и не первый год. Это уже доходит до какого-то абсурда. Спортсмены не должны страдать от таких решений. Это полный идиотизм», – приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Этап Гран-при в Красноярске будет проходить в период с 15 по 18 сентября. На данный момент в составе участников турнира, опубликованном на официальном сайте ISU, нет ни одного спортсмена из Украины.

В Федерации фигурного катания Украины сообщили, что их спортсмены, скорее всего, не будут выступать в России. Окончательное решение будет принято по окончании этапа Гран-при в Куршевеле (Франция).