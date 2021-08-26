Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия может быть перенесён из Казани, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил, что его беспокоит состояние газона на «Ак Барс Арене».

«Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны», — пояснил Алаев.

По его словам, матч могут перенести в Москву, поскольку команду можно изолировать в Новогорске и свести к минимуму риск заражения футболистов коронавирусом.

«Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — резюмировал Алаев.

Матч Россия — Словакия намечен на 8 октября. В первой игре в Братиславе словаки победили 2:1. В сентябре Россия проведёт матчи с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). Игры станут первыми под руководством главного тренера Валерия Карпина.