Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приехал на матч «Спартак» — «Сочи» в шестом туре РПЛ. Игра будет проходить на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 18:30 мск.

Карпин прибыл на матч в компании своего ассистента Виктора Онопко.

Напомним, перед сегодняшней встрече «Спартак» имеет в своем активе семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с девятью баллами идут на пятой строчке.

Карпин возглавил сборную России в июле, после того, как прежний наставник команды Станислав Черчесов был уволен из-за провала на Евро-2020. Дебютный матч под руководством нового тренера российские футболисты проведут 1 сентября против Хорватии.