«Уфа» на своем поле уступила самарским «Крыльям Советов» в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Бетбум Арена» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

«Крылья» вышли вперед на 27-й минуте встречи благодаря голу Никиты Чернова с передачи Антона Зиньковского. Спустя две минуты Максим Глушенков удвоил преимущество гостей, голевым пасом вновь отметился Зиньковский.

Во втором тайме самарская команда осталась в меньшинстве: прямую красную карточку за фол в штрафной получил Роман Ежов на 60-й минуте. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти и сократил отставание хозяев, но сравнять счет они уже не успели.

Набрав 7 очков в шести турах, «Крылья Советов» занимают промежуточное девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 5 очками идет 12-й.